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O que é o OneBlade Club?

O OneBlade Club da Philips é um serviço de subscrição para pegas OneBlade e lâminas de substituição.

Ao aderir ao OneBlade Club, pode comprar uma Philips OneBlade através do pagamento de uma pequena taxa mensal. Além disso, pode optar por receber uma lâmina de substituição sempre que precisar, entregue diretamente na sua morada.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

Perguntas mais frequentes

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