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Assistência Philips

O que é um plano para a pega OneBlade Club?

O plano para a pega Philips OneBlade 360 é a sua subscrição do dispositivo OneBlade. A subscrição implica efetuar um pequeno pagamento todos os meses durante 12 meses; após esse período, o dispositivo é seu.

Para clientes na República Checa e na Polónia: apenas está disponível o plano de substituição de lâminas. Os consumidores checos e polacos podem optar por comprar imediatamente a pega quando se registam no OneBlade Club, mas não está disponível um plano para a pega separado.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .

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