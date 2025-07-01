Assistência Philips O que é um plano para a pega OneBlade Club?

O plano para a pega Philips OneBlade 360 é a sua subscrição do dispositivo OneBlade. A subscrição implica efetuar um pequeno pagamento todos os meses durante 12 meses; após esse período, o dispositivo é seu.



Para clientes na República Checa e na Polónia: apenas está disponível o plano de substituição de lâminas. Os consumidores checos e polacos podem optar por comprar imediatamente a pega quando se registam no OneBlade Club, mas não está disponível um plano para a pega separado.