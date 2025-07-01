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Política de devolução de 30 dias

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Assistência Philips

Como posso cancelar a minha subscrição para pegas do OneBlade Club?

Os subscritores do OneBlade Club têm o direito voluntário de devolver a sua OneBlade. Os subscritores podem devolver a OneBlade no prazo de 30 dias após a sua receção. Ser-lhe-á totalmente reembolsado o montante pago pelo pega.

Após 30 dias, pode cancelar o seu plano de pega iniciando sessão na respetiva conta OneBlade Club. Os pagamentos futuros serão cancelados quando o dispositivo for recebido pela Philips, pelo menos, dois dias antes da data de pagamento seguinte.

Clique no seu país de residência abaixo para aceder à sua subscrição do OneBlade Club:

Áustria
Bélgica
República Checa
França
Alemanha
Itália
Países Baixos
Portugal
Roménia
Espanha
Suécia
Reino Unido
Estados Unidos da América

Para obter os melhores resultados, recomendamos a utilização do Google Chrome ao navegar nas páginas Web acima.

Tenha em atenção que: O processo de devolução é diferente para os clientes da República Checa e da Polónia. Pode cancelar a sua subscrição a qualquer momento seguindo as instruções de devolução aqui.

Se ainda tiver dúvidas sobre o OneBlade Club,contacte-nos.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .

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