Assistência Philips Como posso cancelar a minha subscrição para pegas do OneBlade Club?

Os subscritores do OneBlade Club têm o direito voluntário de devolver a sua OneBlade. Os subscritores podem devolver a OneBlade no prazo de 30 dias após a sua receção. Ser-lhe-á totalmente reembolsado o montante pago pelo pega.



Após 30 dias, pode cancelar o seu plano de pega iniciando sessão na respetiva conta OneBlade Club. Os pagamentos futuros serão cancelados quando o dispositivo for recebido pela Philips, pelo menos, dois dias antes da data de pagamento seguinte.



Clique no seu país de residência abaixo para aceder à sua subscrição do OneBlade Club:



Áustria

Bélgica

República Checa

França

Alemanha

Itália

Países Baixos

Portugal

Roménia

Espanha

Suécia

Reino Unido

Estados Unidos da América



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Tenha em atenção que: O processo de devolução é diferente para os clientes da República Checa e da Polónia. Pode cancelar a sua subscrição a qualquer momento seguindo as instruções de devolução aqui.



Se ainda tiver dúvidas sobre o OneBlade Club,contacte-nos.