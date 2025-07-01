Como posso cancelar a minha subscrição para pegas do OneBlade Club?

Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Política de devolução de 30 dias
Os subscritores do OneBlade Club têm o direito voluntário de devolver a sua OneBlade. Os subscritores podem devolver a OneBlade no prazo de 30 dias após a sua receção. Ser-lhe-á totalmente reembolsado o montante pago pelo pega.
Após 30 dias, pode cancelar o seu plano de pega iniciando sessão na respetiva conta OneBlade Club. Os pagamentos futuros serão cancelados quando o dispositivo for recebido pela Philips, pelo menos, dois dias antes da data de pagamento seguinte.
Clique no seu país de residência abaixo para aceder à sua subscrição do OneBlade Club:
Áustria
Bélgica
República Checa
França
Alemanha
Itália
Países Baixos
Portugal
Roménia
Espanha
Suécia
Reino Unido
Estados Unidos da América
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Tenha em atenção que: O processo de devolução é diferente para os clientes da República Checa e da Polónia. Pode cancelar a sua subscrição a qualquer momento seguindo as instruções de devolução aqui.
Se ainda tiver dúvidas sobre o OneBlade Club,contacte-nos.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .
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Como posso eliminar a minha conta Philips na aplicação OneBlade?
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