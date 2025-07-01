Assistência Philips Como posso atualizar as informações da minha subscrição do OneBlade Club?

Enquanto subscritor do Philips OneBlade Club, pode ajustar os seus dados pessoais a qualquer momento iniciando sessão na sua conta. Pode atualizar informações como o endereço de entrega e o método de pagamento na sua conta. Clique no seu país de residência abaixo para aceder à sua subscrição do OneBlade Club:



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Bélgica

República Checa

França

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Países Baixos

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Roménia

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Suécia

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Estados Unidos da América





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