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Como posso atualizar as informações da minha subscrição do OneBlade Club?
Enquanto subscritor do Philips OneBlade Club, pode ajustar os seus dados pessoais a qualquer momento iniciando sessão na sua conta. Pode atualizar informações como o endereço de entrega e o método de pagamento na sua conta. Clique no seu país de residência abaixo para aceder à sua subscrição do OneBlade Club:
Áustria
Bélgica
República Checa
França
Alemanha
Itália
Países Baixos
Portugal
Roménia
Espanha
Suécia
Reino Unido
Estados Unidos da América
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As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .