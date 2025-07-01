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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Ao inscrever-se para uma subscrição do OneBlade Club da Philips, poderá selecionar a sua própria frequência de substituição de lâminas.
Com base na frequência escolhida, a(s) sua(s) lâmina(s) nova(s) será(ão) entregue(s) na sua morada, garantindo que tem sempre uma lâmina afiada à mão, pronta para o próximo barbear.
Enquanto o plano para pegas termina automaticamente após 12 meses, o plano de substituição de lâminas continua até ser cancelado.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP6652/61 , QP6542/15 , QP6552/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Como é que sei se a Philips OneBlade está completamente carregada?
O que é um plano de substituição de lâminas do OneBlade Club?
Como posso colocar acessórios na minha Philips OneBlade?
Por que motivo o meu produto demora mais tempo a carregar do que o esperado?
Posso utilizar a Philips OneBlade a húmido ou a seco?