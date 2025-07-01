Assistência Philips O que é um plano de substituição de lâminas do OneBlade Club?

Ao inscrever-se para uma subscrição do OneBlade Club da Philips, poderá selecionar a sua própria frequência de substituição de lâminas.



Com base na frequência escolhida, a(s) sua(s) lâmina(s) nova(s) será(ão) entregue(s) na sua morada, garantindo que tem sempre uma lâmina afiada à mão, pronta para o próximo barbear.



Enquanto o plano para pegas termina automaticamente após 12 meses, o plano de substituição de lâminas continua até ser cancelado.