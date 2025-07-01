Assistência Philips Como posso gerir a minha subscrição do OneBlade Club?

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República Checa

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Estados Unidos da América



Pode interromper o próximo envio de lâminas ou alterar a data de envio da sua próxima entrega através das ligações acima. Para obter os melhores resultados, recomendamos a utilização do Google Chrome ao navegar nas páginas Web acima.



Nota: os pagamentos para a sua pega OneBlade 360 continuarão mesmo que o plano de lâminas seja interrompido. Isto não se aplica aos consumidores na República Checa e na Polónia, onde apenas está disponível uma subscrição de substituição de lâminas.