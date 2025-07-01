Assistência Philips Posso gerir a minha subscrição do OneBlade Club na aplicação Philips OneBlade?

Pode consultar a sua subscrição do OneBlade Club na aplicação Philips OneBlade. Se precisar de gerir ou alterar a sua subscrição, será direcionado a partir da aplicação para a página web do OneBlade Club.



Também pode clicar no seu país de residência abaixo para aceder à sua subscrição do OneBlade Club:



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