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Posso gerir a minha subscrição do OneBlade Club na aplicação Philips OneBlade?

Pode consultar a sua subscrição do OneBlade Club na aplicação Philips OneBlade. Se precisar de gerir ou alterar a sua subscrição, será direcionado a partir da aplicação para a página web do OneBlade Club. 


Também pode clicar no seu país de residência abaixo para aceder à sua subscrição do OneBlade Club:

Áustria
Bélgica
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França
Alemanha
Itália
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Portugal
Roménia
Espanha
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As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .

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