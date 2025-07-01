Assistência Philips Como posso ativar ou desativar o sensor de pressão na minha Sonicare?



Se as instruções abaixo não ajudarem, contacte-nos ou clique aqui para enviar um pedido de garantia online para que possamos ajudar a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos.



A sua escova de dentes Sonicare mede a pressão que aplica durante a escovagem para proteger os seus dentes e as suas gengivas. Se aplicar demasiada pressão, a pega irá mudar a vibração. Pode ativar ou desativar esta funcionalidade seguindo as instruções abaixo.

Coloque a escova de dentes no carregador. Mantenha premido o botão de modo/intensidade e prima o botão ligar/desligar duas vezes, enquanto a pega está no carregador. A pega emitirá dois sinais sonoros para confirmar que a função está ativada. Desative o sensor de pressão mantendo o botão de modo/intensidade premido e premindo o botão ligar/desligar duas vezes, enquanto a pega está no carregador. A pega emitirá um sinal sonoro para confirmar que a função está desativada.

Escovas de dentes DiamondClean As escovas de dentes DiamondClean Smart são ligeiramente diferentes do método acima descrito. Mantenha premido o botão de modo/intensidade (o botão inferior). Enquanto mantém premido o botão de modo/intensidade, prima o botão ligar/desligar (botão superior) duas vezes. Solte o botão de modo/intensidade. Se o indicador da bateria na base da escova de dentes piscar duas vezes e ouvir dois sinais sonoros, a funcionalidade foi ativada. Se repetir o processo para desativar o processo, verá o indicador da bateria a piscar uma vez e a emitir um sinal sonoro uma vez.