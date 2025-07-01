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Como posso ativar ou desativar o sensor de pressão na minha Sonicare?


Se as instruções abaixo não ajudarem, contacte-nos ou clique aqui para enviar um pedido de garantia online para que possamos ajudar a obter um dispositivo de substituição. Todas as escovas de dentes e irrigadores orais Sonicare são fornecidos com uma garantia de 2 anos.

A sua escova de dentes Sonicare mede a pressão que aplica durante a escovagem para proteger os seus dentes e as suas gengivas. Se aplicar demasiada pressão, a pega irá mudar a vibração. Pode ativar ou desativar esta funcionalidade seguindo as instruções abaixo.

  1. Coloque a escova de dentes no carregador.
  2. Mantenha premido o botão de modo/intensidade e prima o botão ligar/desligar duas vezes, enquanto a pega está no carregador. A pega emitirá dois sinais sonoros para confirmar que a função está ativada.
  3. Desative o sensor de pressão mantendo o botão de modo/intensidade premido e premindo o botão ligar/desligar duas vezes, enquanto a pega está no carregador. A pega emitirá um sinal sonoro para confirmar que a função está desativada.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX4072/41, HX4042/52, HX4043/41. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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