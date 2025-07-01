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Assistência Philips

Como posso eliminar a minha conta Philips na aplicação OneBlade?

Os utilizadores da aplicação Philips OneBlade podem eliminar as suas contas Philips. Só têm de aceder à secção "Dados" do perfil na aplicação e seguir as instruções apresentadas no ecrã. 

Em alternativa, pode eliminar a sua conta através de navegador da Internet: inicie sessão no website da Philips e selecione "Eliminar a minha conta" na secção do perfil.

Independentemente do método que escolher, a eliminação da sua conta é processada no prazo de 3 dias úteis. 

Tenha em atenção que a eliminação da conta Philips também elimina todos os dados associados à mesma, como o histórico de barbear e quaisquer outras informações associadas à sua conta, incluindo em philips.com e noutras aplicações Philips.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .

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