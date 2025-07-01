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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .
Como posso eliminar ou exportar os meus dados na aplicação Philips OneBlade?
Posso gerir a minha subscrição do OneBlade Club na aplicação Philips OneBlade?
Como posso eliminar a minha conta Philips na aplicação OneBlade?
Como posso cancelar a minha subscrição para pegas do OneBlade Club?
Como é que a aplicação Philips OneBlade monitoriza o desgaste da minha lâmina?