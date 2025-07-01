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Assistência Philips

Como posso eliminar ou exportar os meus dados na aplicação Philips OneBlade?

Os utilizadores da aplicação Philips OneBlade podem eliminar os dados das respetivas contas ou solicitar a exportação dos mesmos, visitando a secção do perfil da aplicação e seguindo as instruções fornecidas no ecrã. 

Se tiver solicitado uma exportação dos seus dados, aguarde até que os tenha recebido antes de eliminar a sua conta Philips. 

Para obter detalhes completos sobre a forma como os seus dados são geridos, consulte as nossas políticas de dados e privacidade.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .

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