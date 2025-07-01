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Assistência Philips

Como é que a aplicação Philips OneBlade monitoriza o desgaste da minha lâmina?

Quando a sua Philips OneBlade 360 com conetividade sincroniza com a aplicação Philips OneBlade, a aplicação acompanha o seu tempo de utilização para estimar quando é necessário substituir a lâmina. Para modelos OneBlade sem conetividade, o estado da lâmina é estimado com base na informação que fornece ao adicionar a lâmina.

Os estudos realizados pela Philips indicaram que a lâmina se torna menos eficaz após 170 minutos de utilização e, por esse motivo, a aplicação Philips OneBlade irá sugerir a substituição da lâmina assim que tiverem sido registados 170 minutos de utilização.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP4631/65 , QP4530/30 .

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