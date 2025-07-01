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Assistência Philips

Que dispositivos posso ligar à aplicação Philips OneBlade?

Para estabelecer ligação à aplicação Philips OneBlade e desbloquear todas as funcionalidades oferecidas, tem de utilizar uma Philips OneBlade 360 ligada. Consulte o manual do utilizador para saber se a sua OneBlade inclui conetividade Bluetooth. Se o Bluetooth não estiver especificamente mencionado, não está incluído no modelo e não é possível ligar a OneBlade à aplicação.

Embora apenas as OneBlade com ligação Bluetooth possam estabelecer ligação à aplicação, estão disponíveis conselhos, orientações e informações para toda a gama de modelos Philips OneBlade. Adicione os seus dispositivos (com e sem ligação por Bluetooth) na aplicação para desbloquear funcionalidades e informações relevantes.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: QP6542/19 , QP2834/23 , QP6552/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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