Como devo limpar a máquina para fazer massa Philips?

Os acessórios da máquina para fazer massa e todas as peças amovíveis podem ser limpos com água de enxaguamento e detergente da louça. Não utilize o lado abrasivo da esponja de cozinha nem detergentes agressivos (com ingredientes abrasivos ou líquidos como petróleo ou acetona), pois estes danificam as superfícies.



Além disso, todas as peças, exceto o painel frontal da série 7000/coleção Avance, podem ser lavadas na máquina de lavar loiça. Certifique-se de que seleciona um programa com uma temperatura inferior a 60 °C (140 °F) e remove previamente pedaços maiores de resíduos de massa.



Sugestões:

Deixe os resíduos de massa secarem antes de os limpar, especialmente nos discos.

Utilize o acessório de limpeza fornecido para soltar os resíduos de massa do disco antes da limpeza em água corrente ou na máquina de lavar loiça.