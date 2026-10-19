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Quais as diferenças entre a tetina anticólicas ou Natural original e a tetina Natural Response?

Geralmente, o leite flui facilmente na tetina Natural original, na tetina anticólicas ou num biberão tradicional. Por conseguinte, recomenda-se uma tetina com fluxo mais elevado ao mudar para a tetina Natural Response.

Dê tempo ao seu bebé para se familiarizar com a nova tetina. Observe os sinais dados pelo seu bebé para perceber se a tetina precisa de ser trocada. A tabela abaixo fornece recomendações acerca do fluxo da tetina Natural Response. Veja o vídeo abaixo para saber mais sobre os sinais dados pelos bebés durante a alimentação.

Quais as diferenças entre a tetina anticólicas ou Natural original e a tetina Natural Response?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY903/61, SCY903/21, SCY903/11. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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