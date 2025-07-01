Por que motivo o meu bebé recusa alimentar-se com a tetina Natural Response?

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As tetinas Natural Response assemelham-se mais ao peito em termos de comportamento, para que o bebé possa beber, engolir leite e respirar ao seu ritmo natural de sucção. O leite apenas flui da tetina quando o bebé bebe ativamente. Os bebés que estão habituados a biberões de fluxo livre têm de se adaptar ao novo ritmo de sucção e precisam de algum tempo para fazer a transição para a tetina Natural Response.
A maioria dos bebés são sensíveis à mudança, por isso, ajustá-los a uma nova forma de alimentação pode requerer algumas tentativas. Ao apresentar um novo biberão ao seu bebé, alimente-o quando estiver relaxado e sem fome. Se tentou alimentar o seu bebé algumas vezes sem sucesso, pode ser um sinal de que o seu bebé necessita de uma tetina com um fluxo diferente.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY903/81 , SCD838/17 , SCY903/73 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›