Assistência Philips Por que motivo o meu bebé recusa alimentar-se com a tetina Natural Response?

As tetinas Natural Response assemelham-se mais ao peito em termos de comportamento, para que o bebé possa beber, engolir leite e respirar ao seu ritmo natural de sucção. O leite apenas flui da tetina quando o bebé bebe ativamente. Os bebés que estão habituados a biberões de fluxo livre têm de se adaptar ao novo ritmo de sucção e precisam de algum tempo para fazer a transição para a tetina Natural Response.

A maioria dos bebés são sensíveis à mudança, por isso, ajustá-los a uma nova forma de alimentação pode requerer algumas tentativas. Ao apresentar um novo biberão ao seu bebé, alimente-o quando estiver relaxado e sem fome. Se tentou alimentar o seu bebé algumas vezes sem sucesso, pode ser um sinal de que o seu bebé necessita de uma tetina com um fluxo diferente.

Encontrar a tetina certa é importante: Todos aprendemos ao nosso ritmo. Mamar é uma habilidade e alguns bebés desenvolvem-na mais rapidamente do que outros. É por isso que pode ser benéfico para alguns bebés começarem pela nossa tetina de "primeiro fluxo" (tetina 0) antes de avançarem para as tetinas Natural Response.



Quando devo mudar de tetina? Experimente uma tetina Natural Response com um fluxo mais elevado se o seu bebé estiver a brincar com a tetina em vez de beber ou se parecer frustrado. Mude para o nosso biberão Natural original de 60 ml (SCF039/17) com a tetina Natural T0 (SCF657/27) para um fluxo mais fácil quando o seu bebé demora mais de 20 minutos a beber 50 ml com as tetinas Natural Response. Se as dificuldades de alimentação continuarem, consulte um profissional de saúde.