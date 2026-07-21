Assistência Philips Qual é a tetina Natural Response mais adequada ao meu bebé?

Os recém-nascidos tendem a seguir o mesmo padrão de amamentação durante a alimentação a biberão. Recomendamos que observe os sinais dados pelo bebé para encontrar o melhor fluxo da tetina.

As tetinas Natural Response foram concebidas para acompanhar a forma como o seu bebé bebe. No entanto, poderá ainda não saber como é que o seu bebé se alimenta do biberão.

Geralmente, recomendamos que comece com a tetina fornecida com o biberão e ajuste-a a partir daí. Se após algumas tentativas de alimentação não tiver tido sucesso, mude para uma tetina com um fluxo diferente.

Utilize uma tetina com um fluxo mais elevado se:

O seu bebé não está a receber leite suficiente no biberão ou

A duração da alimentação é demasiado longa (por exemplo, superior a 30 minutos) ou

O bebé adormece durante a alimentação, fica impaciente ou brinca com a tetina em vez de beber.

Utilize uma tetina com um fluxo mais lento se:

O seu bebé está a engolir o leite demasiado rápido ou

Tem leite a sair da boca durante a alimentação.

Guie-se pelo ritmo de sucção do bebé e não pela idade. Os bebés que se alimentam de forma mais entusiasta utilizam uma sucção mais rápida e compressão mais forte enquanto bebem, resultando num maior fluxo de leite. Por isso, normalmente, necessitam de uma tetina com um fluxo mais reduzido, como a tetina número 1 ou 2, para evitar que verta. É provável que os bebés que bebam de forma lenta e estável prefiram uma tetina com um fluxo mais elevado (como a tetina número 4 ou 5/6) para garantir fluxos de leite suficientes, independentemente da idade do bebé.

Se utilizou a tetina Natural Philips Avent anterior, o seu bebé irá necessitar de um fluxo mais elevado com a tetina Natural Response, uma vez que é utilizada para um fluxo de leite mais rápido com menos esforço.

Fluxos de tetinas e configurações de biberões disponíveis As tetinas Natural Response Philips Avent estão disponíveis com fluxos de 1 a 5 nos Estados Unidos e Canadá e de 1 a 6 noutros países. As tetinas de fluxo 6 (mais elevado) são mais adequadas para líquidos mais espessos ou para bebés que querem um fluxo rápido.