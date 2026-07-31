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Assistência Philips

Posso alimentar o meu bebé com alimentos espessos utilizando a tetina Natural Response?

Sim. Pode utilizar tetinas Natural Response Philips Avent com leite bem como com líquidos mais espessos. Estes líquidos mais espessos incluem leite em fórmula antirregurgitação (AR), leite misturado com cereais, papas de arroz, comida de bebé, misturas de leite e sopas.

Uma vez que o fluxo de líquidos mais espessos é mais lento, poderá necessitar de uma tetina com um número mais elevado para obter um fluxo de alimentação confortável para o seu bebé.

Para líquidos mais espessos, pode utilizar a tetina Natural Response número 6 ("alimentos mais espessos"), concebida especialmente para ser compatível com alimentos mais espessos.

As tetinas Natural Response Philips Avent estão disponíveis com fluxos de 1 a 5 nos Estados Unidos e Canadá e de 1 a 6 noutros países.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY900/01 , SCY903/01 , SCD838/12 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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