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Regista-te e recebe £10 de desconto
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As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCD838/12, SCY933/01, SCY906/11. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Os biberões Philips Avent são adequados para o congelador?
Como montar o biberão e a tetina Natural Response?
Por que razão não existe indicação de idade nas embalagens das tetinas Natural Response?
Posso utilizar um microondas para aquecer o biberão Avent?
O meu produto Philips Avent não contém BPA nem BPS?
Quais as diferenças entre a tetina anticólicas ou Natural original e a tetina Natural Response?
Como é que a tetina Natural Response facilita a transição do peito para o biberão?
Quais são as vantagens da nova tetina Natural Response?
Posso utilizar as tetinas Natural Response com o biberão Natural original?
Quais as diferenças entre a tetina Natural Response e a tetina Natural original?
Posso utilizar a tetina Natural Response sem a abertura AirFree?
Por que motivo o meu bebé recusa alimentar-se com a tetina Natural Response?
Posso alimentar o meu bebé com alimentos espessos utilizando a tetina Natural Response?
Como diferencio as tetinas Natural das Natural Response?
Qual é a tetina Natural Response mais adequada ao meu bebé?
Como utilizar a abertura AirFree com o biberão Avent Natural Response?
Quais são as vantagens da tetina Natural Response?