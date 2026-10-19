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Como montar o biberão e a tetina Natural Response?

Monte o biberão Natural Response certificando-se de que a tetina está totalmente puxada até ao anel de rosca, conforme ilustrado abaixo. Se não montar a tetina corretamente, ocorrerão fugas e derrames durante a alimentação.
 

Montar a tetina Natural Response

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCD838/12, SCY933/01, SCY906/11. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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