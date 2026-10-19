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Assistência Philips

Como utilizar a abertura AirFree com o biberão Avent Natural Response?

Certifique-se de que limpa e desinfeta todas as peças antes da utilização.

  1. Puxe a tetina até ao anel de rosca.
  2. Certifique-se de que a tetina está totalmente puxada até ao anel de rosca.
  3. Coloque a abertura AirFree no biberão.
  4. Aperte o anel para fixar a tampa.
  5. Coloque a tampa na parte superior do biberão.
     

 

Abertura AirFree e biberão Natural Response

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY900/01, SCY903/11, SCY903/21. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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