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Assistência Philips

O aspeto da consistência perfeita da massa com a máquina para fazer massa Philips

Para saber qual o aspeto da consistência perfeita da massa utilizando a máquina para fazer massa Philips, consulte o vídeo abaixo. 

A consistência ideal da massa é marcada com a faixa verde "perfeita", enquanto as consistências da massa marcadas com uma faixa vermelha significam que estão "muito seca" ou "muito pegajosa/húmida".

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HR2665/96, HR2660/00, HR2382/15. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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