Assistência Philips O aspeto da consistência perfeita da massa com a máquina para fazer massa Philips

Para saber qual o aspeto da consistência perfeita da massa utilizando a máquina para fazer massa Philips, consulte o vídeo abaixo.



A consistência ideal da massa é marcada com a faixa verde "perfeita", enquanto as consistências da massa marcadas com uma faixa vermelha significam que estão "muito seca" ou "muito pegajosa/húmida".