Assistência Philips Como encaixo o pente ao meu aparador da linha do biquíni Philips?

Pode utilizar a cabeça do aparador da linha do biquíni para aparar a linha do biquíni e criar estilos diferentes. Também pode colocar o pente aparador da linha do biquíni para cortar pelos a um comprimento de 3 mm.

Nota: se a unidade de corte sair da cabeça do aparador da linha do biquíni, pode colocá-la novamente no lugar. Pressione a unidade de corte na cabeça do aparador para que encaixe no lugar.

Quando utilizar o aparelho na zona íntima (exterior e interior dos grandes lábios), certifique-se de que utiliza a cabeça do aparador com o pente aparador encaixado.

Para encaixar o pente (imagem 1):

Coloque o entalhe de um dos lados do pente no encaixe da cabeça do aparador. Pressione o pente na cabeça do aparador até que o entalhe no outro lado do pente encaixe no outro lado da cabeça do aparador. Ouvirá o pente a encaixar na posição correta quando estiver colocado corretamente.

Para remover o pente (imagem 2):

Num dos lados do pente, coloque uma unha entre o pente e a cabeça do aparador. Puxe com a unha até o pente sair da cabeça do aparador. Não puxe pela parte posterior ou pelos dentes do pente para o remover