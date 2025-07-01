ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

Como encaixo o pente ao meu aparador da linha do biquíni Philips?

Pode utilizar a cabeça do aparador da linha do biquíni para aparar a linha do biquíni e criar estilos diferentes. Também pode colocar o pente aparador da linha do biquíni para cortar pelos a um comprimento de 3 mm. 

Nota: se a unidade de corte sair da cabeça do aparador da linha do biquíni, pode colocá-la novamente no lugar. Pressione a unidade de corte na cabeça do aparador para que encaixe no lugar. 

Quando utilizar o aparelho na zona íntima (exterior e interior dos grandes lábios), certifique-se de que utiliza a cabeça do aparador com o pente aparador encaixado.

Para encaixar o pente (imagem 1):

  1. Coloque o entalhe de um dos lados do pente no encaixe da cabeça do aparador. 
  2. Pressione o pente na cabeça do aparador até que o entalhe no outro lado do pente encaixe no outro lado da cabeça do aparador. Ouvirá o pente a encaixar na posição correta quando estiver colocado corretamente.

Para remover o pente (imagem 2):

  1. Num dos lados do pente, coloque uma unha entre o pente e a cabeça do aparador.
  2. Puxe com a unha até o pente sair da cabeça do aparador. Não puxe pela parte posterior ou pelos dentes do pente para o remover

Como encaixo o pente ao meu aparador da linha do biquíni Philips?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRE708/00, BRE719/00, BRE738/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência