Como encaixo o pente ao meu aparador da linha do biquíni Philips?

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Pode utilizar a cabeça do aparador da linha do biquíni para aparar a linha do biquíni e criar estilos diferentes. Também pode colocar o pente aparador da linha do biquíni para cortar pelos a um comprimento de 3 mm.
Nota: se a unidade de corte sair da cabeça do aparador da linha do biquíni, pode colocá-la novamente no lugar. Pressione a unidade de corte na cabeça do aparador para que encaixe no lugar.
Quando utilizar o aparelho na zona íntima (exterior e interior dos grandes lábios), certifique-se de que utiliza a cabeça do aparador com o pente aparador encaixado.
Para encaixar o pente (imagem 1):
Para remover o pente (imagem 2):
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRE708/00, BRE719/00, BRE738/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›