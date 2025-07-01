A minha Philips Airfryer liberta um odor a plástico

Se o odor a plástico for percetível, siga os passos abaixo para o reduzir:

Deixe a Airfryer arrefecer durante cerca de 30 minutos antes de proceder à limpeza. Retire o cesto e limpe a gaveta com um pano húmido ou uma esponja utilizando detergente da loiça e água. Nota: Não utilize utensílios de cozinha em metal nem materiais de limpeza abrasivos, pois podem danificar o aparelho. Volte a colocar o cesto e a gaveta no interior da Airfryer. Ligue o aparelho à tomada. Sem colocar alimentos no interior, defina o temporizador para o tempo máximo e a temperatura para 200 °C. Inicie a Airfryer e mantenha-a em funcionamento até ao término do tempo definido.

Este processo ajudará a remover o odor a plástico que sentiu.A solução acima ajudou a resolver o problema? Entre em contacto connosco para obter mais assistência.