A minha Philips Airfryer liberta um odor a plástico
Se sentiu um odor a plástico proveniente da sua Philips Airfryer durante a preparação, leia o nosso artigo abaixo para saber o motivo e como o eliminar.
A estrutura e a gaveta interna da Airfryer são feitas de plástico; o recipiente e o cesto possuem um revestimento PTFE. Estas peças podem libertar um certo odor durante as primeiras utilizações do aparelho, uma vez que a Airfryer atinge temperaturas muito elevadas (até 200 °C).
Se o odor a plástico for percetível, siga os passos abaixo para o reduzir:
Deixe a Airfryer arrefecer durante cerca de 30 minutos antes de proceder à limpeza.
Retire o cesto e limpe a gaveta com um pano húmido ou uma esponja utilizando detergente da loiça e água. Nota: Não utilize utensílios de cozinha em metal nem materiais de limpeza abrasivos, pois podem danificar o aparelho.
Volte a colocar o cesto e a gaveta no interior da Airfryer.
Ligue o aparelho à tomada.
Sem colocar alimentos no interior, defina o temporizador para o tempo máximo e a temperatura para 200 °C.
Inicie a Airfryer e mantenha-a em funcionamento até ao término do tempo definido.
Este processo ajudará a remover o odor a plástico que sentiu.
A solução acima ajudou a resolver o problema? Entre em contacto connosco para obter mais assistência.
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