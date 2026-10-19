Assistência Philips Como amassar massa para pizza ou para pão na máquina para fazer massa Philips

Se quiser saber como utilizar a sua máquina para fazer massa Philips para amassar massa para pizza ou para pão, leia o nosso artigo abaixo.

Amassar: Ligue a máquina para fazer massa. Se tiver uma máquina para fazer massa de pesagem automática, selecione o programa para massa simples, massa de ovo ou com sabor (como não deve seguir o cálculo do líquido, não importa o programa que escolher). Coloque os ingredientes secos na câmara de mistura e feche a tampa. Prima o botão de iniciar para começar a amassar. Verta os ingredientes líquidos lentamente através das ranhuras da tampa. Nota: para os aparelhos de pesagem automática, siga a sua receita em vez da quantidade de água calculada no ecrã. Deixe a máquina para fazer massa amassar durante 3:00 minutos, conforme indicado no ecrã. Quando o temporizador estiver nos 00:00, pare a máquina de fazer massa premindo o botão de ativação/pausa ou de ligar/desligar. Desligue o aparelho da fonte de alimentação e retire a massa da câmara de mistura. Deixe a massa crescer e proceda conforme habitual.

Nota: Não deixe a máquina para fazer massa sem supervisão enquanto esta estiver a amassar e não utilize a função de extrusão.

Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação antes de tocar no interior da câmara de mistura.



Veja também os vídeos abaixo para exemplos de receitas de massa para pizza e para pão. Contacte-nos para obter ajuda caso os passos e os vídeos não ajudarem a obter o resultado para a massa ideal. Veja também os vídeos abaixo para exemplos de receitas de massa para pizza e para pão. Contacte-nos para obter ajuda caso os passos e os vídeos não ajudarem a obter o resultado para a massa ideal. Exemplo de receita de massa para pizza: 250 g de farinha branca

25 g de azeite

½ colher de chá de açúcar

½ colher de chá de sal

½ pacote de fermento instantâneo

140 ml de água quente Exemplo de receita de massa para pão: 500 g de farinha de trigo integral

20 g de fermento seco

1 colher de chá de sal

1,5 colher de chá de ervas e especiarias para pão

350 ml de água morna

(opcional: 20–40 g de sementes de girassol ou abóbora)

Tempo de cozedura: aproximadamente 45–60 minutos a 180°C