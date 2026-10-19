ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

Como amassar massa para pizza ou para pão na máquina para fazer massa Philips

Se quiser saber como utilizar a sua máquina para fazer massa Philips para amassar massa para pizza ou para pão, leia o nosso artigo abaixo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HR2660/00, HR2665/96.

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência