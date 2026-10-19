Como amassar massa para pizza ou para pão na máquina para fazer massa Philips
Se quiser saber como utilizar a sua máquina para fazer massa Philips para amassar massa para pizza ou para pão, leia o nosso artigo abaixo.
Ligue a máquina para fazer massa. Se tiver uma máquina para fazer massa de pesagem automática, selecione o programa para massa simples, massa de ovo ou com sabor (como não deve seguir o cálculo do líquido, não importa o programa que escolher).
Coloque os ingredientes secos na câmara de mistura e feche a tampa.
Prima o botão de iniciar para começar a amassar.
Verta os ingredientes líquidos lentamente através das ranhuras da tampa. Nota: para os aparelhos de pesagem automática, siga a sua receita em vez da quantidade de água calculada no ecrã.
Deixe a máquina para fazer massa amassar durante 3:00 minutos, conforme indicado no ecrã. Quando o temporizador estiver nos 00:00, pare a máquina de fazer massa premindo o botão de ativação/pausa ou de ligar/desligar.
Desligue o aparelho da fonte de alimentação e retire a massa da câmara de mistura. Deixe a massa crescer e proceda conforme habitual.
Nota:
Não deixe a máquina para fazer massa sem supervisão enquanto esta estiver a amassar e não utilize a função de extrusão.
Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação antes de tocar no interior da câmara de mistura.
Veja também os vídeos abaixo para exemplos de receitas de massa para pizza e para pão. Contacte-nos para obter ajuda caso os passos e os vídeos não ajudarem a obter o resultado para a massa ideal.
250 g de farinha branca 25 g de azeite ½ colher de chá de açúcar ½ colher de chá de sal ½ pacote de fermento instantâneo 140 ml de água quente
500 g de farinha de trigo integral 20 g de fermento seco 1 colher de chá de sal 1,5 colher de chá de ervas e especiarias para pão 350 ml de água morna (opcional: 20–40 g de sementes de girassol ou abóbora) Tempo de cozedura: aproximadamente 45–60 minutos a 180°C
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:HR2660/00, HR2665/96.