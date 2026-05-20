Não consigo ligar/desligar a minha coluna de ar Philips

As informações abaixo aplicam-se apenas aos modelos CX1210 e CX1220.



Verifique se o botão está na posição "OFF" (DESLIGADO) (conforme indicado na imagem A) para a função temporizador. Se for este o caso, a ventoinha não será ligada quando premir o botão "fan speed" (velocidade da ventoinha). Para ligar a ventoinha Philips, coloque o botão na posição "ON" (LIGADO) e, em seguida, prima a velocidade da ventoinha pretendida (conforme indicado na imagem B abaixo).

Se o aparelho ainda não funcionar, entre em contacto connosco para obter mais ajuda.