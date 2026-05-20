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Assistência Philips

Não consigo ligar/desligar a minha coluna de ar Philips

Se não conseguir ligar, desligar ou alternar entre modos na coluna de ar Philips, encontre abaixo as possíveis causas e soluções.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: CX5535/00.

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