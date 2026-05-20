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As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: CX5535/00.
A minha ventoinha Philips faz demasiado ruído
A grelha frontal da minha ventoinha Philips está suja
A minha ventoinha Philips liberta um odor estranho
Não consigo ligar/desligar a minha coluna de ar Philips
O fluxo de ar da minha coluna de ar Philips é fraco
A minha coluna de ar Philips desliga-se subitamente
A minha ventoinha Philips emite um ruído invulgar durante a oscilação
A base da minha coluna de ar Philips balança ou vibra
O telecomando da minha coluna de ar Philips não está a funcionar