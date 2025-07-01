Assistência Philips Como posso cancelar o meu plano de substituição de lâminas do OneBlade Club?

Pode cancelar o seu plano de substituição de lâminas a qualquer momento iniciando sessão na sua conta. Clique no seu país de residência abaixo para gerir a sua subscrição do OneBlade Club (utilize o Google Chrome para obter os melhores resultados):



Áustria

Bélgica

República Checa

França

Alemanha

Itália

Países Baixos

Portugal

Roménia

Espanha

Suécia

Reino Unido

Estados Unidos da América