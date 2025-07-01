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Como posso cancelar o meu plano de substituição de lâminas do OneBlade Club?
Que dispositivos posso ligar à aplicação Philips OneBlade?
Posso utilizar a Philips OneBlade a húmido ou a seco?
Quando devo substituir a lâmina da minha Philips OneBlade?
Como substituo corretamente a lâmina da minha Philips OneBlade?