Assistência Philips Os meus produtos de alimentação a biberão Philips Avent são compatíveis entre si?

Para saber que biberões e tetinas Philips Avent são compatíveis, consulte as informações abaixo.



Nas quatro secções abaixo, encontrará tudo o que precisa de saber sobre a compatibilidade dos produtos Philips Avent:

Natural e Natural Response

Vidro Natural

Anticólicas

Abertura AirFree.

Cada secção apresenta uma combinação diferente de itens, juntamente com um visto ou uma cruz, para indicar se essa combinação é compatível.

Natural e Natural Response A imagem abaixo indica que produtos Philips Avent são compatíveis com os biberões, anéis roscados e as tetinas Natural e Natural Response.



As melhores dicas para utilizar os produtos Natural e Natural Response Phillips Avent: O mesmo anel roscado é vendido com ambos os biberões Natural e Natural Response. Isto significa que os anéis roscados podem ser utilizados alternadamente. Vidro Natural A imagem abaixo indica que produtos Philips Avent são compatíveis com os nossos biberões de vidro Natural.



As melhores dicas para utilizar os biberões de vidro Natural Philips Avent: Pode utilizar os anéis roscados Natural e Natural Response com os biberões de vidro.

As tetinas/anéis roscados anticólicas e a abertura AirFree não são compatíveis com os biberões de vidro Natural. Anticólicas A imagem abaixo indica que produtos Philips Avent são compatíveis com os biberões, anéis roscados e tetinas anticólicas. Abertura AirFree A imagem abaixo indica que produtos Philips Avent são compatíveis com as nossas aberturas AirFree.



As melhores dicas para utilizar as aberturas AirFree Philips Avent: Pode utilizar a abertura AirFree com qualquer biberão de plástico Philips Avent (não é compatível com os biberões de vidro).

A abertura AirFree é compatível com a tetina anticólicas ou Natural Response Philips Avent e o respetivo anel roscado. Assistência adicional Contacte-nos se tiver dúvidas ou preocupações relacionadas com a compatibilidade dos seus produtos Philips Avent.