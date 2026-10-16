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Assistência Philips

Os meus produtos de alimentação a biberão Philips Avent são compatíveis entre si?

Para saber que biberões e tetinas Philips Avent são compatíveis, consulte as informações abaixo.

Nas quatro secções abaixo, encontrará tudo o que precisa de saber sobre a compatibilidade dos produtos Philips Avent:

  • Natural e Natural Response 

  • Vidro Natural 

  • Anticólicas 

  • Abertura AirFree.

Cada secção apresenta uma combinação diferente de itens, juntamente com um visto ou uma cruz, para indicar se essa combinação é compatível.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY933/01, SCY900/01, SCY903/61. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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