Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Para saber que biberões e tetinas Philips Avent são compatíveis, consulte as informações abaixo.
Nas quatro secções abaixo, encontrará tudo o que precisa de saber sobre a compatibilidade dos produtos Philips Avent:
Natural e Natural Response
Vidro Natural
Anticólicas
Abertura AirFree.
Cada secção apresenta uma combinação diferente de itens, juntamente com um visto ou uma cruz, para indicar se essa combinação é compatível.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCY933/01, SCY900/01, SCY903/61. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
É seguro utilizar peças de produtos Philips Avent descoloradas?
Como preparar o biberão e a tetina Philips Avent para a primeira utilização?
O meu bebé pode segurar o biberão de vidro Philips Avent?
Os meus produtos de alimentação a biberão Philips Avent são compatíveis entre si?
Por que razão não existe indicação de idade nas embalagens das tetinas Natural Response?
Quais as diferenças entre a tetina anticólicas ou Natural original e a tetina Natural Response?
Como montar o biberão e a tetina Natural Response?
Posso utilizar um microondas para aquecer o biberão Avent?
Os biberões Philips Avent são adequados para o congelador?
Como é que a tetina Natural Response facilita a transição do peito para o biberão?
Quais são as vantagens da nova tetina Natural Response?
Posso utilizar as tetinas Natural Response com o biberão Natural original?
Quais as diferenças entre a tetina Natural Response e a tetina Natural original?
Posso utilizar a tetina Natural Response sem a abertura AirFree?
Como utilizar a abertura AirFree com o biberão Avent Natural Response?
Por que motivo o meu bebé recusa alimentar-se com a tetina Natural Response?
Posso alimentar o meu bebé com alimentos espessos utilizando a tetina Natural Response?
Qual é a tetina Natural Response mais adequada ao meu bebé?
Como diferencio as tetinas Natural das Natural Response?
Quais são as vantagens da tetina Natural Response?
Por que motivo vejo dois biberões em vidro Philips Avent diferentes?
O que torna os biberões de vidro Philips Avent fortes?
Quais são as vantagens dos biberões de vidro?