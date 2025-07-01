Assistência Philips Posso ligar a minha câmara do bebé a uma unidade dos pais de outro intercomunicador?

Não. A unidade dos pais do intercomunicador ligado (SCD921, SCD923) e do intercomunicador ligado Premium (SCD971, SCD973) Philips Avent apenas pode ser ligada à unidade para bebés incluída na mesma embalagem do produto. Por exemplo, não pode ser ligada à câmara do bebé ligada Philips Avent (SCD641, SCD643).



Caso pretenda visualizar mais do que uma câmara do bebé e mais do que uma unidade para bebés, pode ligá-las à aplicação Philips Avent Baby Monitor+.