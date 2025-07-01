Assistência Philips Por que motivo está uma massa lubrificante branca no meu aparador de cabelo/aparador/aparador de barba Philips?

Durante o processo de fabrico, a Philips adiciona uma pequena quantidade de massa lubrificante branca ao pino metálico rotativo por baixo da unidade de corte de muitos aparadores, aparadores de cabelo multifunções e aparadores de barba.

A presença desta massa lubrificante é propositada e destina-se a manter o pino lubrificado durante a vida útil do produto.



Tenha em atenção o seguinte:

Para garantir um desempenho ideal do produto, não remova esta massa lubrificante.

Não é necessário adicionar mais massa lubrificante ao pino.

A massa lubrificante consegue suportar a limpeza de rotina do produto.