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Assistência Philips

Por que motivo está uma massa lubrificante branca no meu aparador de cabelo/aparador/aparador de barba Philips?

Durante o processo de fabrico, a Philips adiciona uma pequena quantidade de massa lubrificante branca ao pino metálico rotativo por baixo da unidade de corte de muitos aparadores, aparadores de cabelo multifunções e aparadores de barba.

A presença desta massa lubrificante é propositada e destina-se a manter o pino lubrificado durante a vida útil do produto.

Tenha em atenção o seguinte:

  • Para garantir um desempenho ideal do produto, não remova esta massa lubrificante.
  • Não é necessário adicionar mais massa lubrificante ao pino.
  • A massa lubrificante consegue suportar a limpeza de rotina do produto.

Por que motivo está uma massa lubrificante branca no meu aparador de cabelo/aparador/aparador de barba Philips?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HC5733/15, HC9723/15, HC9722/15. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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