O principal benefício da nossa tetina Natural Response é o facto de se assemelhar ao peito em termos de comportamento, para que o bebé possa beber, engolir e respirar ao seu ritmo natural. Tal como faria na amamentação. O leite apenas flui da tetina quando o bebé bebe ativamente. A tetina Natural Response não verte. O seu bebé controla o fluxo em todos os momentos e pode alimentar-se e fazer uma pausa quando quiser. Quer esteja a amamentar ou a alimentar com o biberão, a tetina Natural Response dá-lhe a liberdade de alternar entre os dois métodos de alimentação.

Com a ajuda do encaixe da abertura AirFree, a tetina permanece cheia de leite e não de ar. Proporciona conforto durante a alimentação e reduz problemas comuns, como cólicas e refluxo gástrico.

O bebé pode demorar algum tempo a familiarizar-se com a tetina Natural Response. Por isso, não desanime se o bebé recusar a tetina após algumas tentativas. Podem ser necessárias entre 2 e 3 tentativas para o bebé se familiarizar com a nova tetina, especialmente na transição de um biberão de fluxo livre.