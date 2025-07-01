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Posso alimentar o meu bebé com alimentos espessos utilizando a tetina Natural Response?
Posso utilizar as tetinas Natural Response com o biberão Natural original?
Como diferencio as tetinas Natural das Natural Response?
Qual é a tetina Natural Response mais adequada ao meu bebé?
Quais as diferenças entre a tetina anticólicas ou Natural original e a tetina Natural Response?
Por que motivo o meu bebé recusa alimentar-se com a tetina Natural Response?
Por que razão não existe indicação de idade nas embalagens das tetinas Natural Response?
Quais são as vantagens da tetina Natural Response?