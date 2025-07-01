As tetinas Natural Response funcionam de forma diferente. Estas tetinas apenas libertam o leite quando os bebés estão a beber ativamente. Estas tetinas podem ser escolhidas com base na preferência de ritmo do bebé (mais baixo ou mais elevado). Cada bebé é único e terá o seu próprio ritmo de sucção. Por isso, o guia de fluxos de tetina apresentado nas embalagens de produtos não se foca na idade, mas sim no fluxo, desde muito baixo a muito elevado.

Se utilizou a tetina Natural original Philips Avent, o seu bebé irá necessitar de um fluxo mais elevado com a tetina Natural Response, uma vez que é utilizada para um fluxo de leite mais rápido com menos esforço.

Inicialmente, utilizámos indicações de idade (mês) nas nossas embalagens de produtos para tetinas. Estas indicações destinavam-se a orientar por onde começar. Recebemos feedback de que estas indicações pareciam mais uma ordem do que uma recomendação. Isto causou dúvidas ao mudar para tetinas com fluxos diferentes com base nos sinais dados pelo bebé.

Cada bebé tem o seu próprio ritmo de sucção único. Guie-se pelo ritmo de sucção do bebé e não pela idade.

Mantivemos a indicação de idade nos nossos biberões para o orientar na seleção do tamanho adequado do recipiente, que corresponde à quantidade de leite que os bebés normalmente bebem.