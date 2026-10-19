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Assistência Philips

Como utilizo a bomba tira-leite elétrica mãos-livres Philips Avent?

Aprender a configurar e utilizar corretamente a bomba tira-leite elétrica mãos-livres Philips é importante para uma experiência segura e confortável, com uma extração eficiente do leite.

Utilize as nossas ferramentas úteis e vídeos explicativos para aprender a fazer tudo, desde a montagem à extração, limpeza e seleção dos tamanhos adequados.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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