Assistência Philips Como utilizo a bomba tira-leite elétrica mãos-livres Philips Avent?

Aprender a configurar e utilizar corretamente a bomba tira-leite elétrica mãos-livres Philips é importante para uma experiência segura e confortável, com uma extração eficiente do leite.

Utilize as nossas ferramentas úteis e vídeos explicativos para aprender a fazer tudo, desde a montagem à extração, limpeza e seleção dos tamanhos adequados.

Medir o tamanho do mamilo A utilização de almofadas e diafragmas com o tamanho certo é crucial para uma experiência confortável e sem dor e uma extração de leite ideal. Veja o vídeo abaixo ou experimente a nossa ferramenta de tamanhos digital para saber como encontrar o tamanho certo. Como montar Veja o nosso vídeo para uma montagem rápida e fácil da bomba. Como desmontar Siga este vídeo para desmontar a bomba. Verificar o ajuste Antes de começar a extração, veja este vídeo para verificar o ajuste dos encaixes e protetores de peito. Como utilizar Aprenda a extrair leite confortavelmente com a sua bomba. Limpeza e desinfeção Aprenda a manter a bomba limpa e pronta para cada sessão de extração. Precisa de mais ajuda? Se continuar a precisar de ajuda para utilizar a bomba, aceda à página do produto e consulte o manual do utilizador online ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.