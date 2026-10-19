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Aprender a configurar e utilizar corretamente a bomba tira-leite elétrica mãos-livres Philips é importante para uma experiência segura e confortável, com uma extração eficiente do leite.
Utilize as nossas ferramentas úteis e vídeos explicativos para aprender a fazer tudo, desde a montagem à extração, limpeza e seleção dos tamanhos adequados.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Posso cortar os tubos para ajustar o comprimento?
Como posso evitar que o leite derrame da minha bomba tira-leite mãos-livres Philips Avent?
A bomba tira-leite elétrica dupla opera como bomba simples?
Com que frequência devo substituir as peças da minha bomba tira-leite?
Posso extrair de um lado e amamentar do outro?
Como devo armazenar leite materno extraído?
Como limpo e desinfeto a bomba tira-leite Philips Avent?
Como devo aquecer o leite materno?
Posso extrair enquanto a minha bomba tira-leite mãos‑livres está ligada a uma fonte de alimentação?
Quando devo comprar a bomba tira-leite?
Posso extrair mais leite utilizando um nível de sucção mais elevado?
Como carregar a bomba tira-leite elétrica Philips Avent?
Que sutiãs posso utilizar com a minha bomba tira-leite elétrica Philips Avent?
Quanto tempo deve demorar a extração? Quando é que devo parar?
Por que motivo o copo da bomba tira-leite portátil mãos-livres embacia? Posso evitá-lo?
Posso utilizar copos mãos-livres com outras bombas tira-leite Philips?
Porque é que as luzes do ecrã da minha bomba ficam menos intensas ou se apagam?
Qual é o nível máximo de sucção da minha bomba tira-leite elétrica Philips Avent?
Como utilizo a bomba tira-leite elétrica mãos-livres Philips Avent?
Como posso escolher o tamanho certo do protetor de peito ou do encaixe para mamilos?
Quais são as vantagens de uma bomba mãos-livres?