Como faço para depilar ou aparar diferentes partes do corpo para obter os melhores resultados?

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A depiladora de corte feminina da Philips é fornecida com uma cabeça de corte e uma cabeça aparadora. Veja os vídeos ou leia o artigo abaixo para saber como depilar ou aparar diferentes áreas do seu corpo.
Alguns modelos são fornecidos com duas velocidades. Selecione a velocidade mais confortável na área que pretende depilar. Para alterar a regulação de velocidade, quando a depiladora de corte feminina estiver ligada, prima novamente o botão ligar/desligar.
Verifique a caixa ou o manual do utilizador para ver quais os acessórios incluídos no seu modelo.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL138/00, BRL149/00, BRL159/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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