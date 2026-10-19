Assistência Philips Como faço para depilar ou aparar diferentes partes do corpo para obter os melhores resultados?

A depiladora de corte feminina da Philips é fornecida com uma cabeça de corte e uma cabeça aparadora. Veja os vídeos ou leia o artigo abaixo para saber como depilar ou aparar diferentes áreas do seu corpo.

Alguns modelos são fornecidos com duas velocidades. Selecione a velocidade mais confortável na área que pretende depilar. Para alterar a regulação de velocidade, quando a depiladora de corte feminina estiver ligada, prima novamente o botão ligar/desligar.

Verifique a caixa ou o manual do utilizador para ver quais os acessórios incluídos no seu modelo.

Como depilar as pernas Para depilar as pernas, encaixe a cabeça de corte na pega. Prima o botão ligar/desligar. Coloque a depiladora de corte plana sobre a pele e depile suavemente na direção oposta ao crescimento dos pelos. Para pelos com mais de 3 mm, encaixe o pente na cabeça de corte. Apare previamente os pelos a um comprimento de 3 mm antes de depilar sem o pente. Como depilar as axilas Para depilar as axilas, encaixe a cabeça de corte na pega. Prima o botão ligar/desligar. Levante o braço e coloque a mão atrás das costas para esticar a pele. Mova suavemente a depiladora de corte para cima e para baixo. Para pelos com mais de 3 mm, encaixe o pente na cabeça de corte. Apare previamente os pelos a um comprimento de 3 mm antes de depilar sem o pente. Como depilar, aparar e modelar a linha do biquíni Utilize a cabeça aparadora para linha do biquíni para modelar e dar forma à linha do biquíni. Utilize a mão livre para esticar a pele. Coloque a cabeça aparadora plana sobre a pele para aparar. Coloque a cabeça aparadora perpendicularmente sobre a pele para modelar com diferentes estilos na linha do biquíni. Para aparar os pelos a um comprimento de 3 mm, coloque o pente aparador para linha do biquíni na cabeça aparadora. Dispositivo de remoção de pelos faciais (apenas modelos específicos) Utilize o dispositivo de remoção de pelos faciais para remover pelos faciais. Para ligar o dispositivo de remoção de pelos faciais, rode a parte inferior do mesmo de "O" para "I". Passe o dispositivo de remoção de pelos faciais pelo rosto, fazendo movimentos circulares. O dispositivo de remoção de pelos faciais pode ser utilizado no buço, testa, maxilar, bochechas e queixo.