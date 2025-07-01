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Assistência Philips

Li nas notícias sobre chupetas e BPA. Como confirmam que as chupetas Philips Avent não contêm BPA?

Todas as gamas de chupetas Philips Avent são 100% sem BPA. Como marca líder em cuidados para pais e crianças, na Philips Avent consideramos a segurança dos nossos produtos a nossa principal prioridade. Asseguramos este objetivo através da total conformidade com todos os requisitos de segurança aplicáveis definidos pelos legisladores a nível global e seguindo as mais rigorosas normas.

Após as notícias sobre a chupeta Philips Avent SCF085/60, verificamos os nossos resultados e realizámos testes adicionais com a DEKRA, a maior organização independente especialista em testes, inspeções e certificação do mundo. Estes testes também confirmam que não existem níveis de BPA detetáveis nas nossas gamas de chupetas, incluindo a amostra testada, e confirmaram que estas não contêm BPA.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF094/01 , SCF091/38 , SCF091/39 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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