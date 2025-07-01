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Todas as gamas de chupetas Philips Avent são 100% sem BPA. Como marca líder em cuidados para pais e crianças, na Philips Avent consideramos a segurança dos nossos produtos a nossa principal prioridade. Asseguramos este objetivo através da total conformidade com todos os requisitos de segurança aplicáveis definidos pelos legisladores a nível global e seguindo as mais rigorosas normas.
Após as notícias sobre a chupeta Philips Avent SCF085/60, verificamos os nossos resultados e realizámos testes adicionais com a DEKRA, a maior organização independente especialista em testes, inspeções e certificação do mundo. Estes testes também confirmam que não existem níveis de BPA detetáveis nas nossas gamas de chupetas, incluindo a amostra testada, e confirmaram que estas não contêm BPA.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF094/01 , SCF091/38 , SCF091/39 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Li nas notícias sobre chupetas e BPA. Como confirmam que as chupetas Philips Avent não contêm BPA?
Quais são as diferenças entre as chupetas Philips Avent?
As orientações etárias da Philips Avent são importantes?
Durante quanto tempo posso utilizar uma chupeta Philips Avent?
Como esterilizar a chupeta Philips Avent?