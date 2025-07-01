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Assistência Philips

Como utilizo o acessório ProGuide?

O ProGuide ajuda a manter a cabeça de depilação no ângulo ideal de 75° para resultados perfeitos e estica a sua pele para tornar a depilação mais confortável.

Para utilizar o ProGuide, siga os passos abaixo:

  1. Retire a parte superior da cabeça de depilação.
  2. Encaixe o acessório ProGuide na cabeça de depilação.
  3. Coloque a depiladora com o acessório ProGuide plano sobre a pele e depile como habitualmente.

Mantenha sempre o acessório ProGuide plano sobre a pele para obter o ângulo certo. Não incline o acessório ProGuide para cima.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRE708/00, BRE719/00, BRE738/00.

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