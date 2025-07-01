Para áreas que necessitam de atenção adicional, pode manter o acessório SkinLED no mesmo sítio durante um máximo de 10 segundos.

Mantenha os movimentos estáveis e evite a zona por baixo dos olhos para obter resultados confortáveis e consistentes.

Não utilize o acessório SkinLED nos olhos e não aponte a luz para os olhos, abertos ou fechados.