O seu médico terá de avaliar o seu bebé prematuro antes de iniciar a transição para alimentos sólidos. A melhor altura para iniciar a transição será provavelmente cinco a oito meses após o nascimento do bebé. No entanto, é aconselhável aguardar até três meses após a data provável de parto (DPP) para permitir o desenvolvimento da coordenação muscular. Bebés prematuros com esta idade poderão ainda não ter um bom controlo da cabeça, por isso terá de se certificar que a cabeça e o pescoço do seu bebé estão bem apoiados quando o alimentar com sólidos.