Mesmo que ainda seja necessário ajudar o seu bebé a comer, será boa ideia encorajá-lo a tentar comer sozinho à refeição. Apresentar-lhe uma boa variedade, com diferentes cores e texturas, ajudá-lo-á a manter o seu bebé interessado enquanto experimenta novos tipos de comida.

Lembre-se que as barrigas pequenas se enchem facilmente, por isso, apesar de os bebés necessitarem de energia, regra geral deve evitar dar-lhe refeições compostas apenas por alimentos muito ricos em fibra, como pão de cereais ou integral.

As gorduras são importantes para a produção de energia e contêm vitaminas valiosas, como a vitamina A. Não dê leite, queijo e iogurte magros a bebés com idade inferior a dois anos.

Durante o seu segundo ano, é muito comum as crianças começarem a recusar novos alimentos ou alimentos que antes pareciam gostar. A boa notícia é que se oferecer uma grande variedade de alimentos durante esta fase, reduzirá as probabilidades da criança atravessar uma fase mais seletiva quando crescer.

Mesmo que o seu filho se torne muito seletivo a comer, a maioria das crianças habitua-se eventualmente aos alimentos se vir os pais e outras crianças a comê-los. É por este motivo que é benéfico comer juntamente com o bebé, sempre que possível, e organizar refeições com outras crianças. Isto ajuda também a desenvolver as capacidades sociais.