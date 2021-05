Se após a adaptação à amamentação decidir usar uma bomba tira leite, biberões, chupetas (ou qualquer outro equipamento que entre em contacto com o leite e o bebé), é essencial esterilizá-los antes de cada utilização. Germes no leite podem ser especialmente nocivos para um bebé com um sistema imunitário imaturo. Esquecer-se de limpar e esterilizar corretamente os artigos de alimentação do seu bebé pode causar perturbações intestinais, diarreia e, por consequência, bebés e pais infelizes.

Naturalmente, é provável que prefira não ter de fazer também esta tarefa, mas a esterilização é rápida, simples e eficiente, especialmente com um esterilizador que utilize vapor e calor.