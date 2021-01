Ofereça três doses por dia destes alimentos. O leite continua a ser importante, mas um bebé com mais de um ano de idade tem necessidades menores do que anteriormente. Três copos de 90 a 120 ml por dia serão suficientes. No entanto, diminua a quantidade de leite, se o bebé consumir iogurte e queijo. Os biberões de leite devem ser parados por volta dos 12 meses de idade. A partir do primeiro ano, pode consumir leite gordo fresco de vaca em vez de leite em pó, exceto se continuar a amamentar.