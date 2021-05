É extremamente raro um bebé ser alérgico ao leite materno. No entanto, se suspeitar que uma alergia ao leite materno é a causa dos problemas do seu bebé, pode tentar excluir determinados alimentos da sua dieta. Se quiser evitar alimentos como peixe, carne, determinados legumes ou fruta, normalmente estes podem ser substituídos por alimentos do mesmo grupo alimentar. Mas se excluir leite e produtos lácteos da sua dieta irá precisar de um suplemento de cálcio (1250–1350 mg diariamente).

Voltamos a salientar, deve discutir estas medidas com um nutricionista especializado para poder certificar-se de que a sua dieta continua a ser suficientemente nutritiva para si e para o seu bebé.