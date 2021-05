Depois de encontrar a posição mais confortável, leve o bebé até ao peito, não o peito até ao bebé. Além disso, assegure-se de que o bebé consegue inclinar a cabeça ligeiramente para trás enquanto mama.

O bebé vai colocar na boca o mamilo, a aréola (a aréola é a zona de pele mais escura à volta do mamilo) e algum do tecido circundante, dependendo do tamanho da aréola. Saberá que o seu bebé agarrou o peito corretamente, se vir mais aréola junto ao seu nariz do que junto ao seu queixo.

Depois de agarrar corretamente, o bebé começará a mamar rapidamente para estimular o fluxo de saída de leite e, em seguida, começará a mamar mais lentamente quando o leite começar a fluir.