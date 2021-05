Para se sentir mais confiante, poderá ser útil praticar primeiro em casa, sem almofadas em diferentes cadeiras. Tente diferentes tipos de roupa com botões fáceis de desapertar, ou uma camisola de amamentação.

Quando estiver pronta para experimentar a amamentação num local público, sente-se numa cadeira confortável com um bom apoio. Se achar que se vai sentir inibida, sente-se com as costas voltadas para a maioria das pessoas do restaurante ou café. Um lenço ou uma fralda de tecido podem ajudá-la a sentir-se mais discreta. Basta colocá-lo sobre as zonas expostas depois do bebé ter agarrado o mamilo.

Uma boa sugestão é ter água para beber à mão – amamentar dá muita sede! Tente não se sentar muito próxima de uma fonte de calor, pois esta aumenta a sua temperatura corporal.