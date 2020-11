Verifique a compatibilidade com o seu automóvel

Na página www.philips.com/automotive encontrará informações relevantes para avaliar a necessidade de um anel de ligação opcional no modelo do seu automóvel. Existem três versões disponíveis: tipo A, fornecido com o Philips LED-HL [H7], tipo B e C, opções vendidas em separado para garantir a compatibilidade com mais modelos de automóveis. Encontrará uma lista positiva que permite fazer a escolha certa. O tipo C é compatível com Philips Ultinon e Ultinon Essential LED-HL [~H7].