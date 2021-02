A menor tolerância assegura a compatibilidade com as luzes LED existentes

Tanto as luzes LED dos OEM, como as luzes LED X-tremeUltinon de 2.ª geração da Philips são fabricadas de acordo com uma menor tolerância de cerca de 5800 K. Isto permite que funcionem juntamente com as lâmpadas LED já existentes no automóvel, sem inconsistências na cor da luz. Por isso, adaptam-se na perfeição às luzes de circulação diurna, por exemplo. Deixe de se preocupar com a compatibilidade com as luzes LED X-tremeUltinon de 2.ª geração da Philips.