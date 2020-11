Instalação fácil graças à electrónica integrada

O LED Philips Ultinon dispõe de um novo design da lâmpada que integra a eletrónica da caixa do controlador na estrutura. A caixa do controlador é o cérebro de um LED: gere aspetos de desempenho, tais como a potência e o fluxo luminoso. Existem várias soluções de atualizações LED no mercado que incluem a caixa do controlador no exterior da estrutura do LED. O LED Philips Ultinon integra-a diretamente na estrutura para criar um design otimizado e compacto. As dimensões otimizadas do LED são essenciais, uma vez que muitos dos seus componentes óticos são extremamente pequenos. O LED Philips Ultinon, com o seu design compacto, adapta-se a uma vasta gama de modelos de automóveis e pode ser instalado facilmente por mecânicos especializados.