Uma excelente experiência de condução com um efeito de xénon branco intenso

Superando o desempenho de qualquer lâmpada para automóvel azul no mercado, as lâmpadas para faróis WhiteVision da Philips são a escolha certa para os condutores que pretendem conduzir com estilo sem comprometer a segurança. Com uma temperatura de cor elevada e um elegante casquilho branco, a WhiteVision é a melhor atualização para os seus faróis. A tecnologia de revestimento patenteada de 3.ª geração da Philips é uma obra de arte evolutiva, tornando a WhiteVision no primeiro farol com uma luz verdadeiramente branca.