Sistemas inovadores de gestão de calor para uma vida útil superior

As luzes de nevoeiro LED geram calor que requer controlo. As tecnologias AirFlux e AirCool da Philips são um sistema de arrefecimento inteligente que afasta o calor dos componentes essenciais da luz. Ao aumentarem a resistência ao calor, as luzes de nevoeiro LED da Philips duram mais tempo do que outros produtos semelhantes disponíveis no mercado. As luzes duradouras não estão relacionadas apenas com a conveniência e a relação qualidade/preço, mas também com a segurança. Não queira que as suas luzes avariem durante a condução. Com as luzes LED da Philips, pode conduzir com total tranquilidade.