Potente luz brilhante, direccionada exactamente para onde mais precisa

As melhores luzes para automóvel não são apenas aquelas que emitem a luz mais forte. Criar lâmpadas LED ainda mais brilhantes para automóveis é a tarefa mais fácil, mas a finalidade dessa luz extra é o que realmente importa. Uma luz brilhante não controlada não é ideal para a condução e pode causar um encandeamento perigoso. Equipadas com a tecnologia SafeBeam, as luzes de nevoeiro LED da Philips direcionam a luz para onde mais precisa. O padrão de feixe uniforme e preciso foi concebido de acordo com os regulamentos de segurança rodoviária para os faróis de halogénio. Com um controlo mais preciso da luz, consegue uma maior visibilidade, o que o torna num melhor e mais seguro condutor noturno.