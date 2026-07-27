Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
12834UNIX2
LED-FOG [~H8/H11/H16]
6000 K
luz +200% mais brilhante
Sistema automóvel avançado
Com uma temperatura de cor de 6000 kelvins, as luzes de nevoeiro LED Philips X-tremeUltinon, baseadas na tecnologia LUXEON de grau automóvel, produzem um feixe de luz branca brilhante semelhante à luz diurna. Com uma visão desimpedida, consegue detetar melhor os obstáculos e seguir uma linha de condução perfeita. E, uma vez que não precisa de forçar a visão para ver a estrada em frente, as luzes mais brilhantes proporcionam uma condução noturna mais confortável e emocionante.
Tal como os nossos olhos são o espelho da alma, os seus faróis dizem muito sobre o seu automóvel. Se pretender actualizar o seu estilo sem ter de comprar um carro novo, a actualização dos seus faróis é uma das formas mais inteligentes de gastar o seu dinheiro. O seu automóvel é uma expressão da sua personalidade. Marque a diferença com estilo com as luzes de nevoeiro LED da Philips. Em vez de amarelo, obterá uma luz branca brilhante e moderna. Para obter aquele visual topo de gama, os condutores inteligentes optam pelo estilo superior das luzes de nevoeiro LED da Philips.
As melhores luzes para automóvel não são apenas aquelas que emitem a luz mais forte. Criar lâmpadas LED ainda mais brilhantes para automóveis é a tarefa mais fácil, mas a finalidade dessa luz extra é o que realmente importa. Uma luz brilhante não controlada não é ideal para a condução e pode causar um encandeamento perigoso. Equipadas com a tecnologia SafeBeam, as luzes de nevoeiro LED da Philips direcionam a luz para onde mais precisa. O padrão de feixe uniforme e preciso foi concebido de acordo com os regulamentos de segurança rodoviária para os faróis de halogénio. Com um controlo mais preciso da luz, consegue uma maior visibilidade, o que o torna num melhor e mais seguro condutor noturno.
Críticas
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.