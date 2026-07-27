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Descontinuado

Monitor LCD

190V3AB5/00

Desfrute de óptimas imagens com cores vivas
Desfrute de imagens LCD vivas com este ecrã atractivo com um design apelativo e brilhante. Equipado com um altifalante estéreo. Este ecrã é uma óptima escolha!
Ver todos os benefícios

com áudio estéreo

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  • Linha V

  • 48,3 cm (19")

Colunas incorporadas para áudio que não ocupam espaço na secretária

Um par de colunas estéreo incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projecção frontal ou invisíveis na projecção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.

SmartContrast de 10 000 000:1 para detalhes a preto incrivelmente ricos

SmartContrast de 10 000 000:1 para detalhes a preto incrivelmente ricos

Pretende um ecrã LCD plano com o maior contraste possível e as imagens mais vibrantes. Combinado a uma tecnologia de redução única do brilho e retroiluminação, o processamento avançado de vídeo da Philips proporciona imagens vibrantes. O SmartContrast aumenta o contraste com um excelente nível de preto e uma apresentação exacta das cores e sombras escuras – para uma imagem brilhante e realista de elevado contraste e cores vibrantes.

Ajuste simples do desempenho de apresentação com SmartControl Lite

SmartControl Lite é o software de controlo de monitores com uma interface gráfica do utilizador baseada em ícones 3D de próxima geração. Isto permite ao utilizador efetuar a sintonia fina da maior parte dos parâmetros do monitor tais como cor, brilho, calibragem do ecrã, multimédia, gestão de ID, etc., com o rato.

Especificações técnicas

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Críticas

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