A SmartErgoBase permite ajustes ergonómicos confortáveis

A SmartErgoBase é uma base para monitor que proporciona um grande conforto ergonómico de visualização e permite uma arrumação inteligente dos cabos. A base pode articular, inclinar e rodar para vários ângulos para garantir o máximo conforto. O suporte com altura ajustável garante um nível de visualização ideal, alivia o esforço físico de um longo dia de trabalho, enquanto a arrumação inteligente dos cabos reduz a desordem de cabos e mantém a área de trabalho organizada e profissional.