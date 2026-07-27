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Descontinuado
220P4LPYEB/00
Linha P
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
O PowerSensor é um "sensor de pessoas" incorporado que transmite e recebe sinais infravermelhos inofensivos para determinar a presença do utilizador e reduzir automaticamente o brilho do monitor quando o utilizador se afasta da secretária, reduzindo os custos de energia em até 80% e prolongando a vida útil do monitor
O DisplayPort é uma ligação digital entre o PC e o monitor, sem necessidade de conversões. Com capacidades superiores ao padrão DVI, é totalmente capaz de suportar até 15 metros de cabo e 10,8 Gbps/seg. de transferência de dados. Com este alto desempenho e sem atrasos, obtém as imagens e as taxas de actualização mais rápidas - tornando o DisplayPort na melhor escolha tanto para utilizar no escritório, como em casa, mas também para jogos e filmes exigentes, para a edição de vídeos e muito mais. Este também tem em consideração a interoperabilidade através da utilização de vários adaptadores.
A SmartErgoBase é uma base para monitor que proporciona um grande conforto ergonómico de visualização e permite uma arrumação inteligente dos cabos. A fácil regulação da altura, orientação, inclinação e ângulo de rotação da base permite posicionar o monitor para o máximo de conforto, aliviando o esforço físico de um longo dia de trabalho. A arrumação inteligente dos cabos reduz a desordem de cabos e mantém a área de trabalho organizada e profissional.
Críticas